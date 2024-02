Cairo, lutto nella Croce Bianca: è mancato Ermano Ghiazza, grande tifoso del Savona

La Croce Bianca di Cairo Montenotte è in lutto per la scomparsa di Ermano Ghiazza. Aveva 69 anni. Originario di Savona, grande sostenitore dei colori biancoblu, da tempo si era trasferito nel Comune valbormidese, dove si dedicava con passione al servizio della pubblica assistenza cairese.

La sua presenza costante e il suo spirito altruista hanno ispirato e motivato generazioni di volontari, guidandoli lungo il sentiero della solidarietà e dell'aiuto al prossimo.

"È difficile pensare che non ti vedremo più entrare in sede, tu che l'hai vissuta come una seconda casa. Sei stato un amico leale e amato da tutti, sempre pronto a metterti in gioco e con la battuta pronta. Caro Ermano, non ti dimenticheremo mai", commentano dalla Croce Bianca di Cairo.

Lunedi 26 febbaio la salma partirà dalle camere ardenti del cimitero di Cairo alle ore 10.00 diretta nell'ara crematoria del cimitero di Zinola a Savona.