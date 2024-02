Come ha sottolineato Fabio Tobia al termine della partita di Finale, nella quale i savonesi hanno ceduto 3-1, il tecnico dei verdeblu aveva ammonito la sua squadra sulla scarsa brillantezza mentale nell'arco dell'ultimo mese.

La ricerca dell'alibi sul numero di palle gol create non regge per Tobia, così come l'incapacità di invertire la rotta in corso d'opera quando le partite si fanno in salita.