Calcio, Veloce. Giovedì rossoblu per l'Under 10 di mister De Luca, ieri l'amichevole con i pari età del Genoa

Giovedì 29 febbraio a Genova è andato in scena un pomeriggio all’insegna dello sport e dell’amicizia.

Ospiti al “Coronata Village” del Genoa Cfc 1893 gli U10 della FBC Veloce 1910, guidati da Mister Claudio De Luca, hanno fatto visita ai pari età del Genoa Cfc 1893 per una stimolante amichevole.

Ben ha figurato la delegazione granata capitanata dal mister della I^ squadra Max Ghione, dal Responsabile del Settore Giovanile Maurizio Barone e dal Direttore Tecnico del SG Lello Morbelli, e con al seguito molti famigliari degli atleti.

Grande soddisfazione da parte di tutto l’entourage velociano: “Bravi i nostri pulcini, che ben han figurato senza alcun timore reverenziale pur di fronte ai validi rossoblù – ha commentato il Presidente Francesco Sanguineti -. Un ringraziamento particolare a Lello Morbelli, che si è fatto promotore di tale iniziativa ed a tutto il Genoa Cfc 1893 per la disponibilità manifestata nei confronti della nostra Società. In particolare tengo a ringraziare il Sig. Andrea Bianchi, responsabile della Scuola Calcio della Società rossoblù, per la preziosa collaborazione prestata e per la costante attenzione che da sempre ha nei confronti dei ragazzi del nostro Settore Giovanile, come dimostra la costante chiamata di molti nostri giovani atleti, ultimo dei quali nei mesi scorsi il gagliardo Manuel Balza”.