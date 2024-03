Arti marziali. 16esima Festa del Giovane Drago: protagonista la scuola Kung Fu di Finale Ligure

Domenica scorsa la Scuola Kung Fu Touei Chou di Finale Ligure, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D. ha partecipato alla 16^ Festa del Giovane Drago di Casatenovo, in provincia di Lecco.

La Manifestazione, organizzata ed ideata dal Maestro Marina Gazzale, è stata pensata per gli atleti più piccoli.

Una giornata di gioco propedeutico alle arti marziali, che promuove collaborazione, condivisione e divertimento a tutto tondo. I bambini, provenienti da diverse scuole del nord Italia si sono sfidati giocosamente in una moltitudine di percorsi e competizioni. Raggruppati in squadre miste e collaborando per raccogliere monete colorate, hanno scoperto insieme la bellissima leggenda del drago cinese e praticato Kung Fu per tutto il giorno.

Un momento di gioia dedicato ai bambini e costruito a loro misura grazie alla professionalità del Maestro Gazzale e del suo team che ha seguito le squadre con attenzione e impegno. La squadra finalese ha giocato con entusiasmo e passato una giornata all’insegna dello sport davvero unica. Assolutamente da ripetere al più presto.