Calcio. Rapporto sempre più saldo tra Emanuele Scorsone e l'Atletico Villalba

Il sodalizio milita nel campionato di Seconda Categoria del girone B nella provincia di Caltanissetta e ad oggi si conferma in piena lotta play off con il suo quarto posto.

Una realtà piccola, ma che combatte contro forze calcistiche molto più importanti: nonostante le mille difficoltà, però, l'Atletico Villalba sta ottenendo risultati di tutto rispetto.

"Ringrazio il club biancoblu per l’accoglienza ed l’affetto - ha raccontato Emanuele - augurando loro il miglior finale di stagione possibile. Ho trovato una società seria e competente, a loro vanno rivolti complimenti sinceri per i valori che esprimono, dando la possibilità ai giovani del paese di poter scendere in campo, oltre ad ottenere risultati di tutto rispetto nonostante un budget oculato .

Infine è corretto ricordare quanto bene stia facendo il club non solo sul campo, ma anche all’esterno del rettangolo verde, con le proprie iniziative a livello sociale, portando sugli spalti un'intera comunità a seguire la propria squadra, il tutto grazie alla passione ed all’amore di questo sport trasmessi insieme dalla dirigenza e dai giocatori".