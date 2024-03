Rari Nantes Savona. Capitan Rizzo guarda subito oltre: "Contro lo Jadran una gara dura, confermiamoci con Trieste"

Il pass per i quarti di finale di Len Euro Cup è arrivato, grazie a una prova di grande gestione da parte della Rari Nantes Savona nel catino dello Jadran.

Una partita complicata, ma che nonostante la sconfitta capitan Valerio Rizzo e la truppa di coach Angelini hanno interpretato con estrema intelligenza, grazie anche al bel vantaggio cumulato nella sfida di andata.

“E’ stata una partita dura, difficile, di ritmo come ci aspettavamo. Loro - spiega il capitano - dovevano giocare così per cercare di imporre il loro gioco e recuperare e noi siamo stai bravi a fare il nostro gioco, anche se con alcuni errori, e con una arbitraggio che non è stato certamente favorevole a noi. Ma ce lo aspettavamo e noi dobbiamo essere sempre più forti di questo. Mi spiace perchè è arrivata una sconfitta e non è mai bello perdere, ma ci ha aiutato il bel vantaggio dell’andata. Martedì ci sarà il sorteggio e poi testa alla partita col Trieste. E’ uno step di crescita per arrivare ad una consapevolezza di squadra più importante”.

Martedì 26 marzo alle ore 11,00 saranno effettuati i sorteggi per i Quarti di Finale che si giocheranno con partite di andata il 6 aprile e ritorno il 27 aprile.

Il prossimo impegno per la Rari è con la 5^ giornata del Round Scudetto del Campionato di Serie A 1 in programma sabato 30 marzo. I biancorossi saranno impegnati nella piscina “Bianchi” di Trieste con la Pallanuoto Trieste. L’incontro avrà inizio alle ore 16,00.