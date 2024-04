Calcio, Imperia. Già tempo di bilanci per Buttu: "Dopo la vittoria con la Cairese sapevamo di essere sulla strada giusta"

Manca sempre meno all'appuntamento con la storia per l'Imperia: domenica 7 aprile, nella quartultima giornata di Eccellenza, se i nerazzurri dovessero vincere sul campo della Sammargheritese andrebbero a festeggiare il ritorno in Serie D dopo due stagioni.

Una rincorsa partita da lontano, con mister Pietro Buttu subentrato alla seconda giornata, dopo una rosa allestita in estate di assoluto livello. Approfittando della sosta pasquale e prendendo un bel respiro, diventa quasi esaltante rivivere la cavalcata degli imperiesi, come conferma il tecnico vincitore dello scorso torneo con l'Albenga: "Un percorso fino a qui non positivo, di più. Ho avuto la fortuna di allenare un gruppo di ragazzi fantastici, come spesso mi è capitato nella mia carriera. E devo dire che è stato davvero inaspettato trovarsi a quattro turni dalla fine con dieci punti di vantaggio sulla Cairese, che a inizio torneo era la candidata principale sotto tutti i punti di vista per poter conquistare questo torneo, anche se l'Imperia per il blasone e la piazza è giustamente sempre partita in lotta per la vittoria finale".