Calcio. Promozione. Il Finale non sbaglia, 4-2 al Ventimiglia: si deciderà tutto all'ultima giornata

FINALE - VENTIMIGLIA 4-2 (Rea 28', Stagnaro 45, Cafarotti 49', Brollo V. 53', Ala 61'. Simigliani 77')

46' FINISCE QUA

45' uno di recupero

44' abbandona il campo anche Zeggio, qualche secondo anche per Shpuza

41' Calefato - Simigliani nel Finale, Ala - Arena nel Ventimiglia

39' ultimi minuti di gioco, sfida che ormai ha ben poco da dire, ritmi abbassati notevolmente ma già dal 3-1

35' lascia il campo Rea, entra Sparma

33' Aroca per Gabriele Brollo nel Finale

32' arriva ora il poker con finalmente Simigliani, che dall'interno dell'area riesce a piazzarla alla sinistra di Dodaro

30' solo Finale in campo, i giallorossi non cercano con furia il quarto goal, stanno anche gestendo bene il pallone, ma occhio alle ripartenze del Ventimiglia

21' nuovamente Simigliani, torsione che termina sul fondo sul cross dalla sinistra

20' si mangia il poker Simigliani, controllo ok e conclusione alle stelle dal centro dell'area. Proprio nel momento di sicurezza, eccessiva, il Finale subisce un'altra rete, guardia da tenere dunque alta fino alla fine anche se ora gli spazi sono davvero tanti

17' ecco i cambi del Finale: Cafarotti - Grossi e Dagnino - Belvedere

16' accorcia il Ventimiglia con il tiro da fuori di Ala

15' molto piu tranquillo il Finale ora, Delfino chiama Grossi e Belvedere, pronti ad entrare i due

14' doppio cambio Ventimiglia: fuori Cassini e Addiego e dentro Ierace e Peirano. Intanto pochi secondi prima provvidenziale chiusura sul cross di Zeggio, poteva arrivare il poker di Cafarotti

8' TRIS FINALE, DA CORNER ARRIVO LO STACCO DI VITTORIO BROLLO SUL CROSS DI GABRIELE

4' IL FINALE METTE LA FRECCIA! Errore di Zampella che dopo aver recuperato palla serve Simigliani che si invola sulla sinistra, altruista l'attaccante che vede Cafarotti sul secondo palo il quale deve soltanto appoggiare in porta

1' subito un bella palla in profondità di Cafarotti per Simigliani che non trova il tempo giusto e finisce per commettere fallo

16:03 ripartiti

cambia il Ventimiglia: fuori Bastita e dentro il 2005 Giglio

SECONDO TEMPO

45' PROPRIO SULL'ULTIMO PALLONE DEL PRIMO TEMPO IL FINALE PAREGGIA CON STAGNARO! Bella combinazione che porta il numero undici in area e con il destro Dodaro viene battuto

41' ancora Finale con G. Brollo, conclusione dall'interno dell'ara murata da un difensore. Sul corner battuto da Cafarotti arriva lo stacco di Simigliani, Dodaro respinge, poi gioco fermo per prestare i soccorsi a Caligaris rimasto giu

37' reazione che c'è stata da parte del Finale, in questa fase decisamente piu manovriero

36' guida la ripartenza Dagnino ma una volta arrivo al limite colpisce Simigliani che si trovava sulla traiettoria del tiro

28' IL VENTIMIGLIA PASSA! Poco prima la respinta di Mondino sul tiro di Bertone dall'interno dell'area, sul corner arriva lo stacco vincente di Rea: frontalieri avanti

20' forse l'inizio non era stato granchè, ma col passare dei minuti la sfida è diventata piacevole, cerca di fare la partita il Finale, ma il Ventimiglia fino ad ora si è chiuso abbastanza bene, Dodaro infatti inoperoso

16' prova ancora il Finale con Dagnino, conclusione da fuori di prima intenzione che termina diversi metri lontana dal secondo palo

14' ci mette i guantoni Mondino sulla conclusione in sforbiciata di Ala dal centro dell'area, prima grande occasione della sfida. Sul corner, fischiato un fallo in attacco

13' ancora Finale poco dopo con una bella azione nata sulla destra con Brollo G. e poi Dagnino che arriva al cross, palla arretrata sulla quale nessuno interviene

12' punizione per il Finale conquistata da Cafarotti. Batte lo stesso Cafarotti, traiettoria tagliata sul secondo palo dove arriva Simigliani, stacco che non inquadra lo specchio

8' bella combinazione tra Simigliani e Cafarotti, uno due dal limite concluso dal classe 2006 con un tiro alto

15:04 partiti

PRIMO TEMPO

Formazioni

FINALE: Mondino, Caligaris, Brollo V., Dagnino, Arzarello, Pastorino, Brollo G., Zeggio, Simigliani, Cafarotti, Stagnaro

A disposizione: Martinetti, Folco, Isaia, Aroca, Belvedere, Shpuza, Grossi, Nazarenko, Calefato

Allenatore: Delfino

VENTIMIGLIA: Dodaro, Schittzer, Rea, Zampella, Addiego, Lorenzi, Ala, Cassini, Felici, Bertone, Bastita

A disposizione: Scognamiglio, Arena, Ierace, Peirano, Latella, Sparma, Giglio

Allenatore: Massullo

Arbitro: Giorgio Carida (Genova)

Assistenti: Lorenzo Trucco (Imperia) - Simone Schiavon (Imperia)