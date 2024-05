Pallanuoto. Decimo scudetto per Aicardi, sempre più leggenda: "Dedicato a mia moglie, una donna fantastica"

Parlando di Loano, inevitabile non commentare l'approdo in riviera di un grande allenatore come Andrea Pisano: "È tanto tempo che siamo dietro ad Andrea, lo abbiamo corteggiato e lui ha sposato il nostro progetto - ha confidato Aicardi - Noi avevamo bisogno di un tecnico con la sua esperienza che stesse tutto il giorno a bordo vasca ad allenare i ragazzi e ad istruire la società per cos'è veramente questo sport: spero che con lui cresceremo tanto e che i nostri giovani con lui possano sentirsi ogni giorno sempre meglio e migliorare. E magari un giorno vedere il Loano competitivo con altre squadre".