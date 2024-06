Calciomercato, Pietra Ligure. Faedo è il profilo scelto per la corsia d'attacco, anche i biancocelesti su Saviozzi

Dopo l'incredibile seconda parte di stagione del Pietra Ligure, che ha permesso ai biancocelesti di accedere ai playoff regionali, i piani della dirigenza biancazzurra appaiono particolarmente prevedibili.

In primo luogo confermare la quasi totalità dell'organico e poi, in seconda battuta, andare a migliorare ulteriormente, dove necessario, la rosa a disposizione di mister Cocco.

Due sono i profili in questo momento particolarmente "chiacchierati". Il primo è quello di Stefano "Dido" Faedo, esterno offensivo classe 1994 reduce dalla promozione in Serie D con l'Imperia, il secondo nome incasellato è quello di Francesco Saviozzi, obiettivo di mercato già dichiarato di numerosi club del nostro comprensorio.

Lavori di limatura quindi al "De Vincenzi", per un gruppo che ha già fatto benissimo e che ha tutte le carte in regola per provare a confermarsi.