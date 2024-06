Tornei Estivi, Savona Cup. Si riparte con la seconda settimana: ecco tutte le gare di oggi

Al via la seconda settimana per la 7° edizione della Savona Cup, queste tutte le sfide in programma oggi:



MARACANA'

20.00 CLASSE 1998 - TEAM TONIC

21.00 LOS SANTO TEAM - IGLI

22.00 GENERALI 096 (AGENZIA PORTO) / SAVONA E' - VETRERIA SU MISURA / MACELLERIA VILLAPIANA



TRINCEE

20.30 CENTRO CHIAVI ALBERT FABBRI / PRO SECCO - I TALLA BOYS

21.30 FCT - COMPLICI / IMPRESA EDILE PETRIT LLESHI



SCALETTI

21.00 PESCHERIA PESSANO - DN COSTRUZIONI SRL

22.00 EMILIANO PARRUCCHIERE E BARBIERE – LOS LATINOS TRIGRES

CLICCA QUI PER VEDERE IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA COMPETIZIONE E I MARCATORI