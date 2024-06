Albissola, partita del cuore per i 18 anni di Ivan, raccolte più di 4mila donazioni online

Ieri ad Albissola Marina è stata giocata una partita del cuore in occasione del 18° compleanno di Ivan, colpito da arresto cardiaco lo scorso settembre e attualmente in un centro di neuroriabilitazione in Austria. Per permettere il lungo e costoso ricovero nella struttura, la madre aveva organizzato una raccolta fondi su GoFundMe.

Grazie all’evento, svoltosi alle 20 allo stadio “Faraggiana” e organizzato dall’associazione GPN2010 Odv, dalla Croce Verde Albisola e dalla Croce Oro mare, patrocinato dai comuni di Albissola Marina e Albisola Superiore, e con la partecipazione della società Asd Albissole 1909, il fundraising si è riattivato.

Sulla piattaforma sono infatti arrivate complessivamente quattromila donazioni, per una cifra pari a 131.000 euro. I fondi serviranno per continuare il ricovero del ragazzo nel centro di Hochzirl, che ha un costo di circa mille euro al giorno.