Calciomercato. Albissole, finalmente Guarco

Ci è voluto quasi un mese dalle prime indiscrezioni, ma Simone Guarco è diventato finalmente un giocatore dell'Albissole.

Trattativa chiusa e ufficializzata in serata da parte del sodalizio del presidente Barlassina:

"Primo colpo ufficiale per le Albissole.

Dopo le voci di mercato si chiude la trattativa con il Difensore Simone Guarco, ultima stagione a Millesimo .

Un acquisto di grande esperienza, che ha militato in serie C e Serie D, va a puntellare il reparto difensivo di Mister Sarpero per il Campionato di Promozione 2024/2025.

Si ringrazia la Società Millesimo in attesa del trasferimento ufficiale del 1 luglio".