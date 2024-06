Calciomercato. Il Finale annuncia anche Agate, inoltre è in arrivo Ballone

Ieri sera dopo l'ufficialità del difensore Giguet e dell'attaccante Piu, il Finale ha dato il via libera per l'arrivo dal Ceriale del centrocampista Andrea Agate; per mister Brignoli non sarà però l'unico volto conosciuto in mediana, è infatti in dirittura l'arrivo anche l'ingaggio del regista classe 2001 Leonardo Ballone.

"L’Fbc Finale comunica di essersi aggiudicata le prestazioni sportive di Andrea Agate classe 2003 giocatore che può ricoprire più ruoli,Il presidente Cappa dà il benvenuto ad Andrea augurandogli le migliori fortune nella nuova esperienza con la casacca giallorossoblu!"