Anche oggi la Spotornese ha ratificato un buon numero di operazioni in ingresso.

Gli annunci riguardano buona parte dello scacchiere tattico a disposizione di mister Ferraro.

Si parte dalla difensa con l’ex difensore della Vadese Gabriele Carrera, per arrivare al parco attaccanti con Alberto Oddera in prestito dal Celle Varazze (club ringraziato per la collaborazione) e Daniele Rognoni, ex punta di Plodio e Legino.