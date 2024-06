Calciomercato. L'Imperia chiude altri quattro rinnovi e c'è l'idea Gargiulo per la difesa

Il processo di conferma della rosa dell'Imperia continua rapido, come ampiamente previsto dopo la conferma di mister Pietro Buttu.

Rimarranno infatti in nerazzurro anche Ravoncoli, Cassata, Szerdi e Garibbo, ma anche per quanto concerne gli arrivi il tecnico ingauno resta il "driver" centrale sul quale ponderare le strategie.

Non è infatti un caso che i giocatori del comprensorio ponentino siano in cima alla lista dei desideri dalle parti del Ciccione, prima ancora di possibili colpi esotici. A tal proposito un nome che potrebbe interessare all'Imperia è quello di Juan Pablo Gargiulo, il forte difensore argentino già protagonista della scalata in Serie C dell'Albissola e della doppia promozione in Serie D con l'Albenga (proprio con Buttu) e con la Cairese nell'ultimo biennio. Il nome sul taccuino della dirigenza sembra davvero esserci, in attesa di un primo contatto, salvo permanenza in Val Bormida, che potrebbe avvenire nei prossimi giorni.