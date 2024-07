Il comunicato:

L’Asd Millesimo Calcio annuncia con grande soddisfazione e piacere l’arrivo di Lorenzo Facello.

Centrocampista millesimese che non ha bisogno di presentazioni. Una carriera tra Eccellenza e Promozione culminata con la storica promozione in Serie D con la maglia della Cairese, squadra con la quale è stato protagonista per ben sei anni.

Siamo davvero felici di averti con noi Lorenzo! Benvenuto Viking!