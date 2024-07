Calciomercato, Spotornese. Inizio luglio caldo con tre conferme, quattro colpi in chiusura e undici addii

Conferme, partenze e nuovi arrivi. Tanta carne al fuoco in questo inizio di Luglio per la Spotornese, che avrò ancora nelle proprie fila il portiere Matteo Filippi,il centrocampista Pietro Chessa e l’attaccante Andrea Intili

"Lasceranno la squadra, dato che smetteranno di giocare , oltre al sottoscritto - spiega il direttore sportivo Cosentino - anche Alessio e Luca Ottonello, capitan Orcino, Cossu, Barranca, Magnani e Mordeglia.

Non saranno più parte della nostra rosa nemmeno Briano, Fabbretti e Ferrotti poiché hanno optato per una nuova avventura.

A loro un enorme ringraziamento per quanto fatto e un grosso in bocca al lupo per il futuro.

4 operazioni saranno chiuse in settimana mentre altre sono in fase di definizione".