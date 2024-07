E' ancora una bella iniezioni di volti nuovi quella che la Spotornese ha ufficializzato nell'arco della mattinata.

Quattro per la precisione.



Andando in ordine di ruolo ecco Tommaso Delfino, ex di Celle Varazze e Carcarese, a Centrocampo invece spazio per Leonardo Canevari, classe 2003 nell'ultima stagione alla Nolese, e Pablo Ciciliot in arrivo dalla Letimbro.

In attacco mister Ferraro potrà invece sfruttare la fisicità di Luca Realini, attaccante scuola Cairese ex di Pallare e Aurora.