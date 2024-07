Calcio, Legino. Tutti in campo al Ruffinengo per ricordare Stefano Merialdi

Lunedi 1, mercoledì 3 e sabato 6 luglio, si è tenuto il primo Memorial Merialdi sul Campo Ruffinengo di Legino, in ricordo di Stefano Merialdi, mancato nel 1984.



Il Memorial è stato organizzato dal tecnico storico del G. S Fornaci, mister Mirko Berruto, in ricordo del ragazzo nel quarantesimo anno della sua dipartita.

"Mirko Berruto - spiegano gli organizzatori - allenó Stefano nel sodalizio Fornacino insieme a Luciano Bizzarri, Armando Rigardo e ai dirigenti Marco Ascione e Bruno Briata . Ci scusiamo con chi non abbiamo nominato, ma sicuramente ci sarebbero molti altri nomi.

Il Torneo ha visto giocare 4 squadre composte da ragazzi 2009 e 2008 che hanno giocato un unico girone, privo di classifica".

Mister Berruto in ricordo di Stefano ha offerto a tutti i partecipanti una cena in compagnia.

L'USD Legino ha premiato Mister Berruto con una coppa, consegnata dal Presidente Carella in onore di questa manifestazione.