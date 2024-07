La nota ufficiale:



Matteo Franceri, centrocampista classe 2001, va ad arricchire la mediana dell'Altarese.



Tutta la trafila giovanile nella Veloce fino all'esordio in prima squadra in promozione, poi l'approdo in maglia giallorossa per due anni e ancora Veloce.



La società augura a Matteo un campionato ricco di soddisfazioni.