Il comunicato:

La Società A.S.D. Speranza 1912 F.C. è lieta di annunciare un nuovo acquisto per la nuova stagione: Lorenzo Carocci.

L'esterno mancino, classe 2000 nella sua carriera ha vestito per cinque stagioni la maglia del Quiliano Valleggia, con una breve parentesi in eccellenza alla Cairese. Due stagioni fa è stato protagonista della cavalcata che ha portato il Quiliano in Promozione.