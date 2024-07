Calciomercato. C'è anche Monetta per la Priamar

La settimana inizia con un nuovo annuncio in entrata per la Priamar.

Dopo l'esperienza in Val Bormida con il Cengio, Denis Monetta torna infatti a Savona.

Il centrocampista classe 2001 ha avuto una lunghissima militanza nelle fila dello Speranza, ma la nuova difisa pronta a essere indossata è quella della Priamar.

L'ufficialità è arrivata durante il week end, come testimonia la foto insieme al ds Graziano.