La nota biancoblu:

Il Savona Fbc mette a segno un altro colpo per la difesa, Krisildi Mata è un nuovo calciatore biancoblu.

Krisildi muove i primi passi nelle Scuole Calcio di Priamar e Legino, la chiamata fuori provincia arriva prima dal Settore Giovanile della Sampdoria per poi passare al Genoa.

Dopo l’Under 18 rossoblu l’esperienza alla Cairese in Eccellenza e oggi l’approdo alla squadra della sua Città!