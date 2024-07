Borgio, il futuro del campo sportivo approda in Consiglio comunale: "Gestione in scadenza, dal Comune 200mila euro per la sistemazione degli impianti a termini di legge"

Il futuro del campo sportivo di Borgio Verezzi approda in Consiglio comunale.

Gabriele Murrighile, Chiara Salvi e Martino Marinoni, consiglieri del gruppo di minoranza "Borgio Verezzi x tutti", hanno infatti presentato una interrogazione sulle attività che annualmente l'USD Borgio Verezzi (società che ha in gestione la struttura) deve presentare all'amministrazione, chiedendo contestualmente se queste "dimostrano che l'associazione è in buona salute economico-organizzativa e se sarà in grado di partecipare senza problemi al prossimo bando".

"L’attuale gestione è in scadenza e a breve saranno avviate le pratiche per il rinnovo della concessione - spiega il vicesindaco e assessore allo Sport, Pier Luigi Ferro - siamo consapevoli che l’insieme delle strutture sportive vada sistemato e in base a ciò è stato conferito a professionisti del settore l’incarico per la sistemazione degli impianti a termine di legge: in previsione dei lavori sono stati allocati a bilancio circa 200 mila euro, probabilmente ne occorreranno molti di più".

"Gli attuali gestori hanno sempre portato a scadenza i dati di gestione" ha aggiunto ancora Ferro, precisando come l’Amministrazione Comunale stia lavorando "per aumentare la presenza di nuove persone nel direttivo".

Nell'interrogazione della minoranza anche un riferimento a quanto apparso su alcuni organi di stampa in merito ad un presunto interesse del Pietra Ligure Calcio all'impianto di via Valle: "Il Pietra non ha mai manifestato ufficialmente interesse a sostituire l’USD Borgio Verezzi - ha puntualizzato il vicesindaco - è comunque realistica la possibilità di sinergie".

"L’Amministrazione comunale auspica che con la nuova manifestazione di interesse si presentino nuovi gruppi, anche con disponibilità finanziarie, per migliorare ulteriormente il servizio sportivo rivolto ai cittadini del territorio" ha concluso Pier Luigi