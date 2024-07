Calciomercato. Pomeriggio da Serie C al Chittolina, presentati Lora e Bondioli

Si respirava giustamente un certo orgoglio oggi pomeriggio nei corridoi del Chittolina per la presentazione dei due ultimi colpi per la squadra della famiglia Tarabotto.

Insieme alla maglia rossoblu e al direttore sportivo Paolo Mancuso hanno infatti posato il difensore Andrea Bondioli, proveniente dal Fiorenzuola, e il centrocampista Filippo Lora, da pochi giorni svincolato dalla Torres.

Bondioli, classe 1997, è reduce infatti da un quadriennio totalmente disputato in Serie C, con oltre 100 presenze collezionate negli ultimi quattro anni in Terza Serie.

Un percorso simile per Filippo Lora: Il giocatore veneto è cresciuto nel settore giovanile del Milan, collezionando 41 presenze in Serie B con il Cittadella e 155 in Serie C.