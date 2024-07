Calcio, Albenga. Ottimismo sull'iscrizione, martedì è prevista la ratifica dalla LND

Come raccontato negli scorsi giorni il semaforo verde per le iscrizioni al prossimo campionato di Serie D arriverà martedì prossimo dal Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti.

Per quanto concerne le formazioni liguri l'ultimo dubbio era rivolto all'Albenga, ma, da quanto filtra dagli stessi ambienti di Lega il 30 di luglio dovrebbe arrivare il via libera per l'iscrizione alla quarta serie.

La Covisod aveva infatti richiesto delle integrazioni alla pratica di iscrizione presentata e, secondo quanto raccolto nel tardo pomeriggio, dovrebbero essere state prodotte correttamente dal club ingauno.

Dal "Riva" filtra ottimismo, seppur siano ancora in attesa del timbro definitivo.