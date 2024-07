Torna a calcare i campi da gioco Matteo Calcagno protagonista 7 stagioni fa della storica promozione in Serie C dell'Albissola.

Il terzino indosserà nuovamente la maglia dell'Arenzano, a distanza di più di una decade.

Dopo l'esperienza in terza serie con i ceramisti sono arrivate, sempre in Serie C, le esperienze con la Virtus Francavilla e l'Arzignano, prima di insossare in 34 occasioni la divisa del Ligorna, nel campionato 2021-22 di Serie D.