La nota orange:

Nuovo innesto nello staff tecnico dell’Ospedaletti per la stagione 2024/2025: torna in orange Paolo Sturaro.

Reduce dall’esperienza come responsabile del settore giovanile del Vado, ora allenerà i ragazzi dell’annata 2009 dell’Ospedaletti.

Va così ad arricchirsi ulteriormente la proposta tecnica della società per i giovani calciatori e per le loro famiglie.

“Quello di Paolo è un graditissimo ritorno - commenta la società - c’è più gusto a essere orange”.