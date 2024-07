Il comunicato:

Altro Tassello per il puzzle di mister Sarpero in vista dell'inizio della preparazione prevista per il 5 Agosto al Campo Faraggiana.



Matteo Rolandi classe 2006, scuola Genoa, ha militato nell'ultima stagione tra le fila del Vado FC ed è pronto a vestire i colori Biancocelesti per la Stagione 2024 2025.