La nota biancoblu:

"Siamo lieti di dare il benvenuto nella famiglia biancoblu a Mirko Principato che entra a far parte dello Staff di Comunicazione e Marketing del Savona Fbc

Un aiuto prezioso per la crescita e lo sviluppo dei Social e dell’organizzazione eventi sia per la Prima Squadra che per il Settore Giovanile, arriva al Savona dopo l’esperienza di questi ultimi anni come Responsabile della Comunicazione alla Vadese".