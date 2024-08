Si percepiva in maniera netta in ogni gesto di Fabrizio Monte l'emozione nell'indossare la polo del Savona Fbc nei minuti precedenti il via del primo allenamento.

Le ambizioni espresso sul campo di Luceto, casa dei Pirates, sono chiare: puntare dritti al salto di categoria, attraverso un gioco corale e aggressivo nel rispetto delle caratteristiche della rosa a disposizione.