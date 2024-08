Calcio, Nolese. Alessandro Giovati è il nuovo responsabile dell'area tecnica

La nota biancorossa:

"Dopo i numerosi acquisti annunciati a rinforzo del parco giocatori, annunciamo l’ingresso nei quadri tecnici di Alessandro Giovati, ex giocatore di grande esperienza in categoria superiori avendo militato tra l’altro nel Varazze (Promozione), Sestrese, Finale FBC e Busalla (Eccellenza) ed Acqui Terme (serie D), sarà il nuovo responsabile dell’area tecnica della nostra società.

Alessandro fedele discepolo di Mister Luca Monteforte metterà a disposizione della rosa biancorossa il suo enorme bagaglio di esperienza e professionalità, oltre ad un carico di umanità non indifferente.

Queste le parole del Direttore Sportivo Pietro Bordone che ha lavorato nelle retrovie per la riuscita della trattativa “Siamo Felici, alla Nolese siamo certi che, insieme al Mister Gigi Cavaliere, Alessandro Giovati sia l'acquisto più importante che abbiamo concretizzato in questa estate. Con Alessandro non arriva solo una grande Persona, ma anche un eccelso Uomo di calcio. La sua consulenza tecnica ed il suo lavoro sul campo, saranno preziose nella crescita di questo gruppo giovane. Ci abbiamo lavorato, lo abbiamo fortemente voluto, e finalmente oggi possiamo dirlo: Benvenuto Alessandro!”