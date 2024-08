Calcio, Pietra Ligure. L'obiettivo di Cocco: "Abbiamo qualità, maturiamo e può nascere qualcosa di importante" (VIDEO)

Mantenere la propria identità innalzando ulteriormente il livello dell'organico: è stata questa la strada che il Pietra Ligure ha voluto percorrere nella sessione estiva di mercato, inserendo nel proprio tessuto giocatori come Sogno, Faedo e Castiglione.

Lo spartito infatti, come visto sabato al Chittolina nell'amichevole contro il Vado (4-3 per i rossoblu) non è cambiato, anzi ha assunto in alcune battute note ancora più estreme.

Per mister Cocco sarà importante però anche a livello mentale gestire una stagione che si profila da protagonisti, come pronosticato anche da alcuni suoi colleghi.