Calcio. L'amichevole del Chittolina è del Vado, superato 4-3 il Pietra Ligure

VADO - PIETRA LIGURE 4-3 (5' Alfiero, 19' aut., 47' Gagliardi, 73' Donaggio - 3' e 66' Sogno, 45' Faedo)

45' FINISCE QUA! IL VADO SUPERA 4-3 IL PIETRA LIGURE

39' nell'altra metà campo ci prova un latro specialista come Giorgio Gagliardi, esito similare rispetto a Insolito

38' punizione per Gabriel Insolito, la sfera si abbassa con un pizzico di ritardo rispetto all'incrocio della porta di Bellocci

28' 4-3 Vado! Tap in di Donaggio! Sorpresa la retroguardia ospite

21' Il Pietra si prende il 3-3! Collo all'incrocio meraviglioso di Santiago Sogno, doppietta per l'attaccante biancoceleste

8' lob di Gagliardi, Duberti blocca in presa alta

5' 4-2 sfiorato da Zarrouki, tanti i cambi in questo inizio ripresa per il Vado, che, complice la qualità della propria rosa, sembra aver alzato i giri

2' poco più di un giro d'orologio e il Vado rimette il naso davanti! Conclusione vincente di Gagliardi

1' si riparte

SECONDO TEMPO

45' Il pareggio del Pietra! Piattone destro al volo di Faedo, completamente solo sul secondo palo. Sattanino tocca ma non evita il 2-2

43' Buon lavoro in zona centrale del Vado, cross per Capra leggermente lungo per il numero sette rossoblu

41' Giocata da applausi di Gimmi Insolito defilato a sinistra, l'attaccante rientra sul destro cercando l'incrocio dei pali opposto: palla fuori di poco

39' qualche occasione potenziale da una parte e dall'altra, l'ultima il cross su piazzato da Sancinito, nessuno impatta verso la porta di Sattanino

30' ritmi calati vertiginosamente dopo un avvio pimpante, cooling break per entrambe le squadre

19' autorete del Pietra! Il Vado torna in avanti, cross deviato che termina la corsa alle spalle di Vernice

18' Il Vado le cose migliore le sta facendo sulle verticeali, ancora un destro in corsa di Vita, mira ancora da perfezionare

16' nota tattica, il Pietra conferma il 4-4-2 della passata stagione con la coppia Sogno - Gianmarco insolito in attacco. Il primo Vado di De Lucia parte con la difesa a tre, quattro uomini in mediana con Capra e Vita e gravitare alle spalle di Alfiero.

13' dopo la respinta di piede di Vernice, Capra lancia al bacio Vita, destro alto.

8' pressione feroce del Pietra Ligure in questo avvio, recupero altissimo di Gianmarco Insolito che chiude però troppo il mancino rispetto allo specchio della porta

6' Palo di Gianmarco Insolito! Pietra vicinissimo al nuovo vantaggio

5' l'avvio è tutto dei bomber! Arriva il pareggio del Vado con Alfiero! Stacco imperioso e palla a superare Vernice!

3' Pietra Ligure subito in vantaggio! Break di Rovere su Abonckelet, Assist perfetto per Sogno che infila alla perfezione Sattanino! Biancocelesti avanti

1' si parte!

PRIMO TEMPO

VADO: Sattanino, Monteverde, Bondioli, Capra, Bussaglia, Alfiero, Vita, Michelucci, Abonckelet, Venneri, Cottarelli.

A disposizione: Bellocci, Montesano, Lora, Gagliardi, Diop, Zarraouki, Corengia, Valera, Agostino, Casazza, Donaggio, Mele, Cartiere, Corsa, Damonte.

Allenatore: De Lucia

PIETRA LIGURE: Vernice, Gasco, Pili, Sancinito, G. Insolito, Rovere, Sogno, Borlotti, Faedo, Giraudo, Franco.

A disposizione: Duberti, Romano, Aicardi, Lufi, Gibertini, Dominici, Oddone, Lingua, Castiglione, A, Insolito, Vignone, Ferraro.

Allenatore: Cocco