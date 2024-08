Calcio. La precisazione del Comitato Regionale sul tabellone di Coppa Italia d'Eccellenza

Negli scorsi giorni è stato ufficializzato il programma deli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza.

Il tabellone pubblicato dal C.R. Liguria riguarda però esclusivamente le date dai quarti di finale in poi, senza alcuna valenza in merito ai possibili futuri accoppiamenti.

"In relazione al tabellone riguardante lo svolgimento della Coppa Italia di Eccellenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 06 del 01.08.2024, si ritiene opportuno precisare che lo stesso è da intendersi inerente agli accoppiamenti delle gare e non all’ordine di svolgimento delle stesse che verrà definito in un momento successivo. Si rimanda - si legge nella nota del CR Liguria - ad un prossimo Comunicato Ufficiale per la definizione del Regolamento e delle relative gare".