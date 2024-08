Calcio, Savona. Il nuovo responsabile del Settore Giovanile è Alessandro Delucis, il coordinatore sarà Andrea Antibo

Dopo la notizia della separazione con Gianfranco Pusceddu c'era attesa per capire il nome del nuovo responsabile del Settore Giovanile del Savona.

Una nomina che la società biancoblu ha ufficializzato poco fa:

"Il Savona Fbc 1907 asd è lieto di presentare il nuovo Responsabile del Settore Giovanile che sarà Alessandro Delucis.

Un altro ritorno a casa per Delucis, cresciuto calcisticamente nel Settore Giovanile biancoblu dall’età di 10 anni, arrivando fino all’esordio nel 1999 in Prima Squadra, giocando anche nei professionisti fino al 2004.

I tifosi del Savona ricorderanno la vittoria del Campionato di Eccellenza e la Coppa Italia Regionale Ligure oltre la storica promozione in Serie D nel 2002 con il Presidente Piro.

Alessandro ricopre dal 2009 il ruolo di Collaboratore Regionale Associazione Italiana Calciatori, delegato in Assemblea Federale AIC e membro non elettivo del Comitato Regionale AIC.

A coadiuvare Alessandro Delucis sarà Andrea Antibo che ricoprirà il ruolo di Coordinatore del Settore Giovanile e Responsabile dei rapporti con le famiglie.

Antibo già nella scorsa stagione con il suo supporto ha dimostrato le sue capacità dal punto di vista organizzativo, umano sia con i ragazzi che con i genitori oltre la passione per i nostri colori.

Confermato il già annunciato Responsabile Tecnico del Settore Giovanile Massimiliano Natrella

Nelle prossime ore saranno annunciati anche i Mister che seguiranno le varie leve.

Certi del loro grande entusiasmo e della loro professionalità, auguriamo ad Alessandro e Andrea un buon lavoro che possa riportare quel senso di appartenenza che questa maglia merita".