Calciomercato, Celle Varazze. Blitz biancoblu, arriva Mirko Ravoncoli dall'Imperia

Ieri pomeriggio avevamo scritto della risoluzione del contratto con l'Imperia di Fabio Ravoncoli, immaginando come le richieste per il terzino nerazzurro non sarebbero tardate ad arrivare.

Era però difficile immaginare che nell'arco di 24 ore ci fosse già l'annuncio da parte della nuova squadra per il giocatore classe 1995.

A stringere i tempi è stato il Celle Varazze, pronto ad allargare ulteriormente l'organico a disposizione di mister Valmati. Un nuovo innesto di qualità ed esperienza, reduce dalla vittoria del campionato di Eccellenza, per permettere ai biancoblu di puntare subito con decisione alla primissima fascia della classifica.

Oltre all'arrivo di Ravoncoli, il Celle Varazze ha confermato la risoluzione con Gabriele Balleri.