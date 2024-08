Calcio, Pietra Ligure. Stasera l'amichevole con la Carcarese, il 25 agosto torna la Notte Biancoceleste

Sta diventando ormai un'abitudine per il Pietra Ligure celebrare l'arrivo della nuova stagione sportiva con la "Notte Biancoceleste".

La nuova edizione si terrà domenica 25 agosto nella cornice di Piazza San Nicolò dove, sotto la conduzione di Gianni Rossi, non mancheranno musica e canzoni, oltre ovviamente alla presentazione della Prima Squadra e di tutte le leve del Settore Giovanile.

Tornando al rettangolo verde, però, l'appuntamento da segnalare è quello di questa sera contro la Carcarese, alle 20:00, in occasione dell'amichevole allo stadio "Devincenzi". Sono pronte a sfidarsi due formazioni che, sia in Eccellenza e in Promozione, vorranno ritagliarsi uno spazio da assolute protagoniste.