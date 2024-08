Clacio, Millesimo. La prima uscita in amichevole regala un 6-1 al Quiliano & VAlleggia

Prima uscita per gli uomini di Mister Macchia che in una amichevole contro il Quiliano e Valleggia si impongono 6 a 1.

Buona prova in una amichevole giocata su buoni ritmi e agonisticamente già bella intensa.

Per il Millesimo a segno Sata, Villar, Andrea Vittori e tripletta di Siri.

Prossimo test per i giallorossi martedì sera col Cengio.