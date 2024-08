E' un periodo di lavori in corso per tutti i club e ovviamente il Bragno non fa differenza.

La squadra di mister Frumento ieri sera ha partecipato al Trofeo Borreani di Quiliano, perdendo ai rigori contro i padroni di casa e venendo sconfitta 3-0 dalla San Francesco Loano.

Tutte le attenzioni sono però focalizzate sul prossimo campionato di Promozione e alla lotta per il mantenimento della categoria.