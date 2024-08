La nota ceramista:

Ancora due innesti per le Albissole 1909 che andranno ad arricchire la rosa di mister Sarpero: si tratta di due fuoriquota:

Francesco Turone, classe 2005, portiere nell'ultima Stagione al Prà e in prestito dalla Genova Calcio e Luca Acquanita, difensore leva 2005 anch'egli in prestito dal Genova Calcio.