La nota gialloblu:

La Cairese ha annunciato pochi minuti fa l'acquisizione, in prestito, di due giovani del Novara: Sylvester Lartey, terzino sinistro classe 2005, ed Edoardo De Mori, terzino destro classe 2007, che ha già al suo attivo una presenza in Serie C.

Le operazioni erano state già state imbastite negli scorsi giorni, stamane è arrivata l'ufficializzazione a poche ore dall'esordio ufficiale contro l'Imperia.