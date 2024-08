Pareggiare 1-1 in casa di una delle squadre che mira a un campionato d'alta fascia in Serie D può rappresentare l'ennesimo segnale positivo da raccogliere per il Pietra Ligure.

Mister Matteo Cocco si concentra però su alcuni aspetti ulteriormente migliorabili da parte dei suoi ragazzi, attesi questa sera in Piazza San Nicolò per la "Notte Biancoceleste". Compattezza difensiva e fase di possesso possono ulteriormente salire di livello in ottica dei primi impegni ufficiali.