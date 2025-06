Football americano, i Pirates restano in IFL. Meini guarda al futuro: "Stagione che ci ha temprato, ci ha reso più forti"

Dopo un anno carico di ostacoli, i Pirates 1984 possono tirare un sospiro di sollievo: la vittoria per 31-6 sui Lions Bergamo nei playout ha sancito la permanenza nella IFL, il massimo campionato di football americano in Italia.

"Siamo già al lavoro per la prossima stagione, sia per quanto riguarda la squadra che l'organizzazione societaria", sottolinea il General Manager Gegio Meini, confermando la volontà del club di ripartire subito con ambizione e pragmatismo, per costruire una realtà solida e competitiva, capace di conquistare la permanenza nella massima serie senza dover arrivare a lottare fino all’ultimo come accaduto quest’anno.

"La progettualità con Nat Power H prosegue e si parlerà con il Comune per il rifacimento del sintetico del Pirates Field di Luceto – aggiunge Meini – Stiamo valutando insieme il rifacimento del manto oltre che eventuali migliorie generali della struttura, come ad esempio l'impianto di illuminazione".

Ma è soprattutto il bilancio umano e sportivo dell'annata a lasciare il segno: "È stata una stagione che ci ha temprato per almeno le prossime dieci: quello che abbiamo vissuto da luglio 2024 al 15 giugno 2025 ci poteva distruggere e invece ci ha resi ancora più forti e più consapevoli dei nostri valori e dei nostri mezzi".

Il dirigente non nasconde le difficoltà vissute nel corso dell’anno, ma preferisce concentrarsi sulla forza del gruppo e sulla risposta della società: "I risultati negativi avrebbero potuto disgregare la squadra, così non è stato e il gruppo si è rafforzato: un gruppo sano, forte, che è riuscito ad uscire dalle difficoltà. Questo grazie anche alla dirigenza e al nostro sponsor che ci stanno sempre vicini, aiutandoci a vivere con serenità anche nelle criticità".