Nuoto Artistico. Iniziano i mondiali giovanili di Lima, Sarah Rizea e Flaminia Vernice saranno le portacolori della Rari Nantes Savona

La meglio gioventù del nuoto artistico sbarca a Lima in Perù. In gara oltre 250 atleti dai 15 ai 20 anni in rappresentanza di 60 nazioni. Gare in programma dal 28 agosto al 1 settembre al Videna Acquatic Center. Gli azzurri convocati sono Filippo Pelati (Centro Nuoto Uisp / Fiamme Oro), Sarah Maria Rizea e Flaminia Vernice (Rari Nantes Savona) e la la singolista neo campionessa d'Italia Valentina Bisi (Sport Village Pesaro). Azzurri che hanno ben figurato in Coppa del mondo con due ori, quattro argenti e quattro bronzi con la crescita esponenziale di Filippo Pelati, erede naturale di Giorgio Minisini. Il diciassettenne ferrarese infatti, già due argenti continentali nel mix a Belgrado quest'anno, dovrà difendere il titolodello scorso anno vinto ad Atene nel Solo. Con loro, nello staff, il tecnico Federica Sala, il medico Isabella Carlotta Zovatto e il giudice italiano al seguito Pierangela Lupi. L'Italia parteciperà con i singoli maschile e femminile, i doppi mixed e femminile.

Programma gare (+7 ore in Italia)

mercoledì 28 agosto

17.00 Solo tecnico Finale

19.00 Solo maschile tecnico Finale

giovedì 29 agosto

13.00 Squadra tecnico Finale

17.00 Solo libero preliminari

19.00 Mix duo tecnico Finale



venerdì 30 agosto

12.00 Squadra acrobatic Finale

14.00 Duo tecnico Finale

17.00 Duo libero preliminari

19.00 Solo uomini libero Finale

sabato 31 agosto

13.00 Squadra libero preliminari

17.00 Duo libero finale

19.00 Mixed libero finale

domenica 1 settembre

13.00 Solo libero finale

17.00 Squadra libero finale