Calcio. Domani Buttu torna al Riva con l'Imperia: "L'effetto sarà strano, vivrò l'emozione sul momento"

Dopo il convincente 3-0 ottenuto in trasferta a Cairo, l'Imperia si prepara alla trasferta di Albenga per il secondo turno di Coppa. Ma sempre coi piedi per terra, com'è nella filosofia del tecnico nerazzurro, Pietro Buttu. Che domani vivrà certamente una giornata particolare, visti i suoi recenti trascorsi sulla panchina degli ingauni, con cui vinse due anni fa il torneo di Eccellenza.

"Per tutta la storia recente che ho trascorso al 'Riva', tornarci con una squadra diversa farà sicuramente uno strano effetto. Guardando il calendario del campionato, sapevo che non avrei dovuto pensarci fino a poco prima di Natale, e invece questo incrocio di Coppa mi riporterà subito là. Le emozioni le vivrò al momento, ora sono concentrato sulla preparazione della gara, che per noi resta una tappa di avvicinamento al campionato. Ma cercheremo di passare il turno, poi vada come vada".

Per l'Imperia c'è qualcosa che varrebbe nettamente di più di una qualificazione al turno successivo: "L'obiettivo è quello di dare continuità alla prestazione di domenica scorsa, per arrivare preparati all'esordio in campionato col Ligorna" sottolinea Buttu. Che sulla sua ex squadra, si esprime così: "Non conosco ancora questo Albenga, ma ha un allenatore di categoria e la sua storia parla da sè. Ci saranno giocatori affamati e motivati, e su questo aspetto credo che ci somigliamo molto".

Oltre al forfait già appurato in settimana di Castagna, anche Costantini e Di Salvatore non saranno recuperati. Scalzi è in forse, mentre rispetto a domenica scorsa Buttu dovrà fare a meno di Totaro, Armani e Biffi.