Cosa racconterà il campionato è difficile dirlo, ma è un Pontelungo rimasto fedele a sè stesso quello che si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione.

La rosa, anno dopo anno, è stato mano a mano ritoccata nei punti giusti, permettendo agli ingauni di guadagnarsi con merito il secondo anno consecutivo in Promozione.

Fame e grinta non dovranno però mai mancare già da domenica, per l'esordio in Coppa contro il Ventimiglia.