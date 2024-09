Vela d'altura: a Varazze è in arrivo la "Centovele"

Sabato 7 settembre 2024 a Varazze, il locale Club Nautico, organizza un grande evento di promozione della pratica sportiva, la veleggiata "Centovele", aperta a tutte le imbarcazioni di altura: un evento che colorerà il mare di … "Centocolori". La veleggiata si svolgerà nelle acque antistanti Varazze / Celle su percorso costiero.

La veleggiata è aperta alle imbarcazioni d'altura da diporto con lunghezza superiore a 6 m LFT, complete di interni da crociera e dotate di almeno tre delle seguenti attrezzature: rollafiocco o garrocci, rollaranda, albero armato in testa e non rastremato, elica a pale fisse, salpancora fisso adeguato, vele a bassa tecnologia (dacron), ponte in teak, anzianità superiore a dieci anni. Le imbarcazioni dovranno essere in possesso dei documenti e delle dotazioni richieste dalle Autorità Marittime per la navigazione da diporto.

Le imbarcazioni saranno divise in gruppi omogenei come qui sotto dettagliato: - Zero piccoli cabinati (fino a m 7.00); - Alfa da m. 7.01 a m 10.00; - Bravo da m. 10.01 a m 12.00; - Charlie da m. 12.01 ad oltre.

Per costituire una classe o raggruppamento sono necessarie almeno 3 imbarcazioni, se

Programma: sabato 7 settembre, ore 09.30 skipper meeting; - ore 11.00 segnale di partenza della veleggiata

Ore 20.30 premiazione presso la base nautica del Varazze Club Nautico, in via dei Tornitori nella Darsena di Marina di Varazze. Ai partecipanti verrà offerta una grigliata.

Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato e inviato a regate@varazzeclubnautico.it entro il giorno 6 settembre 2024. La quota di iscrizione è stabilita in € 30.00. I partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV come previsto dalla Normativa per l’attività del Diporto della FIV vigente.

La veleggiata si svolgerà in tempo reale per tutte le categorie. Verrà compilata una graduatoria di arrivo assoluta e una divisa per categoria. Saranno assegnati premi ricordo a tutti i partecipanti. Verranno assegnati riconoscimenti alle migliori barche di ogni Categoria.