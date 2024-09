La nota del club savonese:

Diamo il benvenuto in biancoblu a Lorenzo Gaggero centrocampista leva 2002, un ritorno per lui al Savona dove ha giocato negli allievi e in Juniores Nazionale.

Gaggero ha indossato la maglia del Vado (Juniores Nazionali), ha giocato con Albenga e Cairese in Eccellenza e con Celle Varazze e Ovadese in Promozione.